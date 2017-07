Schonach Große Rosenvielfalt begeistert die Turnverein-Senioren

Auf dem Autobahnrastplatz Hegau wurde der erste Halt gemacht. Bei schönster Aussicht auf die Hegauberge gab es zur Stärkung Brezeln und Sekt. Bevor man weiterfuhr, nutzte man die Gelegenheit, der dortigen Autobahn-Kapelle "Emmaus" einen Besuch abzustatten.

Weiter ging es nach Birnau. Dort wurde den Teilnehmern bei einer Führung die Barockkirche erklärt. Obwohl die meisten schon einmal dort waren, gab es über das einmalige Juwel viel Interessantes und Staunenswertes zu erfahren. Im Hotel Ochsen in Überlingen wurde das Mittagessen eingenommen. Bevor es am Nachmittag zu einer Schiffs-Panoramafahrt ging, hatte man Zeit, sich in der Stadt und auf der Uferpromenade zu verweilen.

Nach der Schifffahrt und der frischen Brise auf dem See ging es weiter nach Stockach. Dort wurde die Gruppe bereits im Blumhof-Wassmer erwartet. Auf der ansprechend eingerichteten Galerie standen Häppchen und gefüllte Weingläser auf den Tischen. Nebenbei konnte man sich mit allerlei Köstlichkeiten aus der Bodenseeregion eindecken. Überwältigt war man von dem Angebot an Blumen und insbesondere der Rosenvielfalt. Am Abend kamen die Turnvereins-Senioren zufrieden ins heimatliche Schonach zurück. Allen Teilnehmern wurde beim Ausstieg als Überraschung noch eine langstielige Rose überreicht.