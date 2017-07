Schonach Große Freude über den Klassenerhalt

Auch neben dem Fußballplatz läuft es für den FC rund. Alle finanziellen Verpflichtungen konnten pünktlich geleistet, die Schulden weiter abgebaut und Rücklagen gebildet werden. Nicht zuletzt auch dank des Erfolgs im Clubhaus. Seit der FC die Bewirtung selber übernommen hat, steigen die Einnahmen Jahr für Jahr, freute sich Herr. "Ich hoffe, dass die kommende Saison für unseren FC ähnlich gut verläuft", sagte Vorsitzender Herr.

Viele Veranstaltungen

Den Bericht der Schriftführerin Katharina Rapp verlas in deren Vertretung Julika Reiner. Neben den sportlichen Aktivitäten war der FC auch für zahlreiche Veranstaltungen gut, etwa dem Geckeleturnier für die Aktiven des Vereins, das FC-Wochenende mit Barfuß-Cup und Jugendturnieren oder AH-Turnier.

Auch ein erfolgreiches Vier-Handele-Turnier führte man wieder durch, war bei der Schonacher Sportnacht mit dabei und sorge an Fasnacht im Haus des Gastes für Bewirtung.

Finanzielle Situation

Kassier Georg Nock konnte ebenfalls sehr gute Zahlen vermelden. Zwar muss der FC noch immer ein Darlehen aus dem Bau des Clubhauses stemmen, aktuell macht die Rückzahlung aber keine Probleme.

Insgesamt konnte man den Schuldenstand weiter reduzieren und dennoch Rücklagen bilden. Hohe Zuschauerzahlen, Spenden, die erfolgreiche Arbeit im Vereinsheim Volltreffer, Bewirtungen und Mitgliedsbeiträge sorgten für höhere Einnahmen. "Ziel soll sein, das Darlehen in sieben Jahren getilgt zu haben", verkündete Kassierer Nock.

Jugendmannschaften

In Vertretung für Jugendleiter Alex Nock verlas dessen Stellvertreter Dieter Singler dessen Bericht. 80 Jugendliche des Vereins werden aktuell von neun ehrenamtlichen Trainern betreut.

Ohne Spielgemeinschaften, so Singler, gehe es nicht mehr. Diese bildet man mit in verschiedenen Altersstufen mit Triberg, Schönwald und Nußbach. Aber gerade das ist auch sehr arbeitsintensiv, gelte es doch, die Interessen aller Vereine unter einen Hut zu bekommen.

Ligen und Pokale

Spielausschuß-Vorsitzender Hans Griesbeck konnte nur Positives berichten: Die erste Mannschaft schaffte den Klassenerhalt in der Landesliga, und das sogar deutlich. Sensationell war der Erfolg im Südbadischen Fußball-Pokal, der Schonacher Pokalschreck musste erst im Halbfinale die Segel streichen, sorgte aber bis dahin für tolle Spiele und manche Sensation.

Die zweite Mannschaft wurde Meister in der Kreisliga B und schaffte den Aufstieg in die Kreisliga A. Griesbeck dankte allen Trainern und Betreuern für die tolle Arbeit und den Spielern für deren Engagement.

"Über dem FC Schonach scheint aktuell die Sonne", stellte Bürgermeister Jörg Frey fest. Und das sportlich wie finanziell. Er wünschte den Kickern, dass auch die kommende Saison ähnlich erfreulich ablaufen wird und freute sich schon jetzt auch die Derbys in der Kreisliga A, in der Schonach II dann auf die Nachbarvereine trifft.

Wahlergebnisse

Bei den Wahlen wurde Benjamin Duffner als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Auch Spielausschuss-Vorsitzender Hans Griesbeck und die Beisitzer Albert Reiner, Markus Wisser, Marc Lange, Joachim Wisser und Jürgen Schmidt.

Dieter Singler trat nicht mehr zur Wahl als stellvertretender Jugendwart an. Reinhold Herr bedauerte die Entscheidung, sei Singler doch jahrelang eine feste Größe in der Jugendarbeit des Vereins gewesen.

Er dankte dem scheidenden Vorstandsmitglied ausdrücklich für seine Tätigkeit für die Jugend. Ein Nachfolger hatte sich bis zur Hauptversammlung nicht gefunden, so blieb dieses Amt unbesetzt.

Neuer Schiedsrichter

Mit Jose Allende konnte der FC Schonach in der vergangenen Saison einen weiteren Schiedsrichter für den FC verpflichten. Allende stellte sich in der Versammlung vor. Er fordere die Mitglieder bei dieser Gelegenheit auf, den Schiedsrichter auf dem Platz auch als Menschen anzuerkennen. "Was ich da teilweise erleben muss, ist beschämend", so Allende. Was sich Zuschauer und Spieler gegenüber den Schiedsrichtern erlaubten, sei unverschämt.

Landesehrennadel

Landesehrennadel: Eine besondere Überraschung hatte Bürgermeister Jörg Frey mitgebracht. Einem sichtlich erstaunten und erfreuten Reinhold Herr verlieh er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Die Auszeichnung für Herr sei verdient, so Frey. Herr war jahrelang aktiver Fußballer in der Jugend und bei den Aktiven, er war Jugendtrainer und Jugendleiter, 20 Jahre stellvertretender Vorsitzender und ist seit 2004 Vorsitzender des Vereins. "Kurzum, Reinhold Herr hat alles durchlaufen, war sich für nichts zu schade."

Diese Spieler wurden geehrt: Reinhold Herr, in der Hauptversammlung verleihen. Diese gingen an Marco Lenti (126 Spiele), Markus Dold und Adrian Klausmann (je 222), Niklas Ketterer (218 Spiele), Markus Dold (206 Spiele), Dominik Schuler (201 Spiele), Yannick Reiner (223 Spiele) und Tim Griesbeck (324 Spiele).