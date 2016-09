Schonach (ec). Die Gemeinde-Prüf-Anstalt hatte die Baumaßnahmen der Gemeinde Schonach zwischen den Jahren 2011 und 2015 geprüft. Das Landratsamt, so wusste Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu berichten, verkündete nun, dass alles in Ordnung sei und die GPA nichts zu beanstanden hatte.