Schonach Gottesdienst zu Ehren eines echten Volksheiligen

Während der heiligen Messe trug Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel die Lesung aus dem Epheserbrief vor, während Maria Kienzler mit ihrem zehnjährigen Großneffen Jonas in den Fürbitten für alle Nachbarn, Verwandten und Verstorbenen betete. In seiner Predigt hob Pfarrer Meinrad Feuerstein den Patron der Kapelle als Vorbild und Fürsprecher für die Menschen hervor. "Judas Thaddäus gehörte neben dem Verräter Judas Iskariot zu den zwölf Aposteln Jesu", informierte der Geistliche. Lange Zeit sei er jedoch in Vergessenheit geraten, weshalb es auch fast keine Kirche gebe, die unter seinem Patronat stehe.

Erst im 18. Jahrhundert gelangte er zu neuer Beliebtheit bei den Gläubigen, weil auf seine Fürsprache zahlreiche Wunder geschehen seien. Der Heilige gilt in der Kirche als Fürsprecher in besonders hoffnungslosen Angelegenheiten. Feuerstein erklärte, dass der Apostel der Überlieferung nach ein Verwandter Jesu gewesen sei. "Ich stelle mir vor, dass er zunächst nicht begeistert war von Jesus", so der Pfarrer. "Was ist, wenn einer in der Familie ausschert?", fragte er.

Jesus sei so ein Ausscherer und Revolutionär gewesen. "Doch auf seinen Ruf hin folgt Judas Thaddäus ihm nach und aus dem verärgerten Verwandten ist der Apostel geworden", erklärte der Geistliche in seiner Homilie. Im Anschluss an den Gottesdienst luden Emilian Kienzler und seine Frau Anneliese alle Gläubigen in den hofeigenen Schopf ein, wo der Landwirt seine Gäste mit Speisen und Getränken versorgte.

Der Apostel Judas Thaddäus war der Überlieferung nach ein Cousin Jesu. In der Apostelgeschichte wird er Judas, im Markus- und Matthäusevangelium Thaddäus genannt. Es ist jedoch umstritten, ob es sich um dieselbe Person handelt. Auch über sein Wirken existieren kaum gesicherte Fakten. Der Legende nach wurde er in Persien von Mithras-Priestern mit einer Keule erschlagen. Häufig wird er daher mit einer Keule dargestellt. Viele Bauernregeln zeugen von der Beliebtheit des Heiligen: "Wenn Simon und Judas vorbei, so rückt der Winter herbei". Sein Gedenktag ist der 28. Oktober.