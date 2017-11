Schonach Glatteis: Auto prallt gegen Brückengeländer

Schonach. Die 53-jährige Fahrerin war mit ihrer 52-jährigen Beifahrerin auf der Triberger Straße in Schonach talwärts unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Personenwagen laut Polizei auf eisglatter Fahrbahn von dieser ab und prallte gegen ein dortiges Brückengeländer. Hierdurch wurde die Fahrerin leicht-, ihre Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden Frauen wurden mit Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.