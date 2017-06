Schonach "Gipfeltreffen" mit dem Top-Skistar

Schonach/Oberammergau. Die Freude war groß, als Benita Hansmann mitgeteilt wurde, dass sie zu Felix Neureuther in seine Heimat reisen darf. Über den Radiosender SWR3 gewann sie zwei Karten zum dritten "Gipfeltreffen" nach Oberammergau. Begleitet wurde sie von ihrer Freundin Lilia Lehmann. Vor Ort konnten die Gewinner die Sportware von verschiedensten Outdoor-Marken bei unterschiedlichen Naturevents testen.

Mit insgesamt 40 Gewinnern startete die Reise in die Voralpen-Region. Im Bus begrüßte sie Leopold Helmholz, der für die Eventdurchführung zuständig war. Abends wurden die Ausflügler im berühmten Schloss Linderhof empfangen. Mit dabei waren Katha Jansen und Rebecca Rodrian, die mit Mikrofon parat alles aufnahmen, was die Gewinner von sich gaben. So entstanden auch die Beiträge, die im Radioprogramm liefen. Mirja Raff knipste Fotos für den Blog des Senders, damit man bei der Tour von zuhause aus dabei sein konnte.

So stand für Benita und ihre Begleitung Lilia als erstes eine Canyoning-Tour an. Mit samt dem neuen Testmaterial und einem dicken Neoprenanzug startete die Tour in einem Stausee nahe dem Tiroler Plansee. Auf einem Abschnitt von zweieinhalb Kilometer konnte ins tiefe und sehr klare Nass gesprungen werden. Eine besonders gute Abkühlung in den heißen Sommertagen. Bis zu acht Meter waren die höchsten Sprünge, die Benita und Lilia an dem Tag erlebten. Eine große Felswand von 30 Metern konnte natürlich nicht besprungen werden, deshalb wurden sie von einem Guide in die Schlucht abgeseilt. Auch kleine Wasserrutschen bot der XX-Bach den zwei Mädels aus Schonach: Kopf voraus oder rückwärts wurden diese bewältigt. "Ein Heidenspaß", so die zwei Schonacherinnen. Abends stand eine Nachtwanderung an. Knapp zehn Kilometer ging es durch die Wälder des Voralpenlands. Mit Stirnlampen ausgestattet erlebten die Teilnehmer eine besonders schöne Atmosphäre.