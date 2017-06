Schonach "Gipfeltreffen" mit dem Top-Skistar Felix Neureuther

So stand für Benita und ihre Begleitung Lilia als erstes eine Canyoning-Tour an. Mit samt dem neuen Testmaterial und einem dicken Neoprenanzug startete die Tour in einem Stausee nahe dem Tiroler Plansee. Auf einem Abschnitt von zweieinhalb Kilometer konnte ins tiefe und sehr klare Nass gesprungen werden. Eine besonders gute Abkühlung in den heißen Sommertagen. Bis zu acht Meter waren die höchsten Sprünge, die Benita und Lilia an dem Tag erlebten. Eine große Felswand von 30 Metern konnte natürlich nicht besprungen werden, deshalb wurden sie von einem Guide in die Schlucht abgeseilt. Auch kleine Wasserrutschen bot der XX-Bach den zwei Mädels aus Schonach: Kopf voraus oder rückwärts wurden diese bewältigt. "Ein Heidenspaß", so die zwei Schonacherinnen. Abends stand eine Nachtwanderung an. Knapp zehn Kilometer ging es durch die Wälder des Voralpenlands. Mit Stirnlampen ausgestattet erlebten die Teilnehmer eine besonders schöne Atmosphäre.

Highlight am nächsten Tag

Das Highlight folgte am nächsten Tag: eine Wanderung mit Felix Neureuther. Zur Freude aller kam nicht nur der alpine Superstar, sondern auch seine schwangere Freundin, Biathletin Miriam Gössner, mit gemeinsamen Hund Buddy. Neureuther wurde gleich beschlagnahmt und mit Fragen wie "achtest du auf deine Ernährung?", "wie geht es nach der Saison weiter?", gelöchert.

Bei strahlendem Sonnenschein führte der Weg auf idyllischen Wanderpfaden von Ettal nach Graswang. Neureuther, der sich in der Gegend bestens auskennt, schließlich ist er in der Nähe geboren und lebt auch heute noch in der Region, beeindruckte die Teilnehmer mit seinem scharfen Auge für die Natur und wies auf Entdeckungen am Wegesrand hin.

"Anschließend übten wir mit Felix den alpinen Einkehrschwung", schmunzelte Benita. Die Gewinner kehrten mit Neureuther in einen Gasthof ein und durften dort eine bayrische Brotzeit genießen. Immer mitten drin: Felix Neureuther. Der "bodenständige und total authentische" Skifahrer nahm sich auch die Zeit für Autogramme sowie Selfies und Videos mit den Gewinnern zu machen.

Alle waren begeistert von dem sehr sympathischen Auftreten des Paares. Auch die ehemalige Skispringerin Benita Hansmann schwärmt: "Felix ist ein super cooler Typ, ein Vorbild für mich". Und wenn sie Weltcupsportler Felix Neureuther in ihrer Heimat besuchen würde? "Dann würde ich mit ihm Schonach ansehen und danach an einen Aussichtspunkt mit super Sonnenuntergang gehen."

Mit dem Rad quer durchs Voralpenland

Am vierten Tag galt es Mountainbikes zu testen. Das Neuste vom Neusten stand dabei zur Wahl. Unter herrlicher Kulisse und Landschaft radelten die sportlichen Schonacherinnen mit den anderen Gewinnern quer durch das Voralpenland. Erschöpft, aber glücklich die anstrengende Strecke geschafft zu haben, ging es zurück ins Hotel. Denn es fand noch die Abschlussveranstaltung im Kurpark in Oberammergau statt. Ausgelassen feierten sie die super Zeit ihres Sportwochenendes in der Alpenregion und schauen glücklich auf vier prägende Tage zurück.