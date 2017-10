Schonach Gesunde Ernährung wird zur Mission

Die Landesaktion Gläserne Produktion geht auf den ehemaligen Landwirtschaftsminister Weiser zurück und soll den Verbrauchern die Qualität und Nachhaltigkeit der im Land erzeugten Lebensmittel verdeutlichen.

Schonach. Beim Aktionstag in Schonach konnten sich die Hofbesucher einen genauen Überblick über die Putenhaltung und deren Vermarktung auf dem Hummelhof machen. Ausführlich und offen informierte Nebenerwerbslandwirt Günter Hummel über die Nische, die er mit seiner Frau Manuela seit zwölf Jahren bedient.

Der Hummelhof liegt auf knapp 1000 Meter Meereshöhe und ist zehn Hektar groß. Schlechte Aussichten für die Milcherzeugung, so Günter Hummel. "Landwirtschaft in so einem kleinen Stil muss sich eine Nische suchen und ein besonderes Produkt anbieten, wofür der Verbraucher einen vernünftigen Preis zahlt", fasste Günter Hummel die Motivation zusammen. In den vergangenen zwölf Jahren verfeinerten Manuela und Günter Hummel die Fütterungs- und Haltungsform der Tiere und sammelten viel Erfahrung. Heute füttern sie die Puten mit Weizen und Bio-Mineralfutter, stallen nach einem ausgeklügelten System im Frühjahr auf und halten die Tiere in großzügigen Freigehegen. Bis die Puten schlachtreif sind, dauere es eineinhalb Monate länger, so Günter Hummel, als wenn er Fertigfutter verwende. Das setzt er nur noch übergangsweise ein, wenn die Jungputen auf den Hummelhof kommen.