Schonach Gesuch für erstes Gewerbegebäude

Schonach. Die Submission für die Erschließung des Gewerbegebiets "An der Langenwaldschanze" läuft bald aus, wie Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. In der nächsten Sitzung will man die Aufträge vergeben und "hoffentlich Ende April mit den Arbeiten beginnen."

Lena Burger stellte das Baugesuch zur Erstellung eines Gewerbegebäudes im neuen Industriegebiet "An der Langenwaldschanze". Das zweistöckige Gebäude soll eine Grundfläche von etwa 40 auf 20 Meter haben, ein Garagenanbau soll eine Grundfläche von rund 10 auf 8 Meter erhalten.

Im Erdgeschoss wird laut Baugesuch die heimische Firma Innenausbau Burger mit den entsprechenden Werkstatt-, Lager- und Büroräumen Platz finden. Im Obergeschoss sollen eine Zahnarztpraxis mit Behandlungs- und Technikräumen sowie zwei Wohnungen entstehen. Zudem sind im Obergeschoss noch die Integration einer Garage mit vier Stellplätzen und an der Talseite der Einbau von zwei Balkonen geplant. Das Gebäude soll komplett umfahrbar sein.