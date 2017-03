Schonach Geselligkeit und Gemeinschaft kommen nicht zu kurz

"Spielertrainer" Werner Kienzler gab seinen ersten "Dirigentenbericht" ab. Er betonte, dass er kein Dirigent sei und er sich in erster Linie als Mitspieler sehe. "Der Spielring liegt mir am Herzen. Ich will, dass es weiter geht", erklärte er. Mit neuen Stücken will er die Qualitäten der Musiker betonen, kündigte er an.

Thomas Zandonella präsentierte erfreuliche Kassengeschäfte, deren Erfolg dem Dorfrockerkonzert geschuldet war. "Der Kilwisonntag wird als Bewirtung für den Verein nicht ausreichen", kommentierte Joachim Klausmann das Zahlenwerk nüchtern.

Ein gutes Miteinander und eine Kameradschaft, die lebe und Freude mache, attestierte Bürgermeister Jörg Frey den Vereinsmitgliedern. Er dankte ihnen für ihr Engagement innerhalb der Dorfgemeinschaft und würdigte die Arbeit, die dahinter steckt. Seinem Antrag auf Entlastung des Vorstands folgte die Versammlung einstimmig.

Einstimmige Resultate erhielten die Wiedergewählten: der stellvertretende Vorsitzende Frank Klausmann, Schriftführerin Monika Kuner und der aktive Spielring-Beirat Ulrich Moser.

Mangels offizieller Ehrungen, wurden Birgit Adamek und Manuela Fleig als Kassenprüferinnen geehrt. Beide sind seit 25 Jahren im Amt. Für ihren kompletten Probenbesuch wurden Zita Dold, Erika und Josef Dold, Werner Kienzler, Frank Klausmann, Thomas Zandonella und Joachim Klausmann in der Versammlung ausgezeichnet.