Schonach Geschäftsjahr fordert Flexibilität von Mitarbeitern

Schonach. Black-Forest meets Canada – so lautete passend zur Eröffnung eines Filial-Werks in Nordamerika das Motto des Wälderfestes der Schonacher Burger-Gruppe. Heuer lud man in das Haus des Gastes ein, zum ersten Mal also in eine firmenfremde Lokalität. "Wir sind etwas spät dran, für ein Festzelt auf dem Betriebshof spielt das Wetter im November einfach nicht mit", erläuterte Silke Burger, Leiterin der Abteilung Human Resources der Firmengruppe.

Aber auch im Haus des Gastes wusste die Firma zu feiern. Begrüßt wurden die Gäste mit einem Glas Sekt, das der Betriebsrat reichte, ebenso gab es Strohhüte für alle Besucher. Der Saal selbst mutete als Western-Saloon an, die Abteilung Human Resources und die Betriebs-Handwerker hatten hier ganze Arbeit geleistet, wie Ilona Gebhard, die sich um die Organisation kümmerte, erläuterte.

Mitarbeiter der verschiedenen Firmen der Gruppe, etwa Leber aus Nürnberg, KBS-Hugger aus Deisslingen, Burger-Pen aus Schönwald, Wedo aus Triberg und KBS und SBS waren gekommen. Mit Sam Wyss und Rob Le Monde waren auch zwei Vertreter des neuen Kanadischen Werkes vertreten. Mit Freunden und Familien waren somit insgesamt knapp 320 Gäste anwesend.