Schonach Geplanter Steg soll mit sechs Lichttoren beleuchtet werden

Aufgrund der immensen Kostenunterschiede bat man Spath, weitere Ausführungsvarianten zu untersuchen. Am Mittwoch legte er drei weitere Varianten vor. Der Gemeinderat sprach sich für den dritten Entwurf aus. Demnach soll der Steg nur noch über sechs Lichttore im Abstand von zwölf Metern verfügen.

Zwischen den Toren sollen Drahtseile als Rankgerüste eingebracht werden. Später bepflanzt könnte so eine Art Laubengang entstehen, der im Sommer angenehmen Schatten brächte. Außerdem könnten die Rankgerüste an Weihnachten illuminiert werden. Kostenpunkt hier: 35 700 bis 67 000 Euro. Die große Kostenspanne, so erläuterte Frey auf die Frage Herbert Fehrenbachs (CDU), käme durch die verschiedenen Beleuchtungsmodule zustande.

Die Verwaltung, so Frey, würde hier gerne auf eine Farbwechseleinheit verzichten und einfaches, weißes Licht zur Anwendung bringen, was einen günstigeren Preis zulasse. Thomas Spath ergänzte noch, dass man die Brücke zwischen Zusammenfluss Kurpark-/Mühlenweiher nun in Holzbohlen-Optik ausführen wolle. "Der Hersteller der Pflastersteine konnte uns hier keine Frostsicherheit direkt über dem Gewässer zusichern", erklärte er die Gründe für den Wechsel.