Schonach. Eine Wanderung für alle Sinne über Holz, Kolbenloch, Kolbenkopf und Paradies mit regionalen Gaumenfreuden und kulinarischen Überraschungen, serviert an ausgewählten Plätzen in der Natur inklusive „Versucherle“ und Getränken, Begrüßungshäppchen und Sekt, Vorspeise, Mittagessen im Grünen stilvoll serviert und schließlich Kaffee mit süßen Verführungen im Garten von Barbaras Kreativkonditorei erwartet die Teilnehmer am Mittwoch, 19. Juli. Beginn ist um 9.30 Uhr, Treffpunkt beim Haus des Gastes in Schonach. Die Wegstrecke ist zwölf Kilometer lang. Der Preis beträgt 28 Euro, Kinder bis zwölf Jahre bezahlen zehn Euro. Wanderführerin ist Naturführerin Ingrid Schyle, kulinarische Begleitung Ilse und Wolfgang Behrendt. Gutes Schuhwerk, eventuell Stöcke, Getränke für unterwegs sind erforderlich. Anmeldung: Bis Dienstag, 18. Juli, 12 Uhr, Tourist-Info, Telefon 07722/964810 oder info@schonach.de.