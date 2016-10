Schonach Gemeinde baut schnelles Datennetz aus

Schonach (ec). Ortsbaumeister Ansgar Paul führte in der jüngsten Gemeinderatssitzung aus, dass man in der Winterbergstraße mit den Hausanschlüssen so gut wie fertig sei. Das nächste und größere Plangebiet sei der Grubweg. Weiter warte man auf die Genehmigung zur Querung der Landstraße. Dann könne man eventuell im Bereich Triberger Straße anfangen. Grundsätzlich zöge man Straßen, in denen viele Anschlusswillige wohnten, vor. "Es macht keinen Sinn, die Rohre in einer Straße zu verlegen, wo nur ein Hausanschluss beantragt ist", führte Ansgar Paul aus. Dieses Jahr wolle man noch soviel wie möglich abarbeiten. Allerdings könne man das Glasfaser nur bis zu einer gewissen Temperatur einziehen. Auch die Grabungsarbeiten seien vom Wetter abhängig. Bürgermeister Frey ergänzte, dass man vor dem Winter auf jeden Fall noch das Loipenhaus im Wittenbach anschließen lassen möchte. Dort gab es in den vergangenen Jahren während des Schwarzwaldpokals etliche Klagen über die lahme Internetverbindung.