Schonach Geld für Kulissen und Kleider fehlt noch

Am Lagerfeuer beantwortet der Obdachlose die Fragen der kleinen Iranerin in Bezug auf Weihnachten und erzählt den Kindern, was sich vor 2000 Jahren in Bethlehem ereignet hat, während nebenan die Weihnachtsgeschichte gespielt und gesungen wird. Nach dem Lesen der Texte und Lieder verteilt Anja Finkbeiner die Rollen, die weggehen wie warme Semmeln. "Ein paar Rollen müssen noch vergeben werden, zum Beispiel der Josef und das Volk", verrät die Regisseurin anschließend unserer Zeitung. "Aber nächstes Mal tauchen wieder ein paar neue Schauspieler auf und manche übernehmen auch gerne zwei Rollen", weiß Finkbeiner aus langjähriger Erfahrung. Wer das Kind in der Krippe spielen darf, ist noch streng geheim, nur eines ist sicher: Das Baby wurde bereits geboren.

Inzwischen schwirren die künftigen Engel und Hirten vergnügt durch die Räume und lassen sich die Getränke und die Leckereien schmecken, die von den Helfern bereitgestellt wurden.

Auf den Heimweg bekommen die Mädchen und Jungen nicht nur ihr Texthefte mit, sondern auch noch eine CD, damit sie sich in das Stück vertiefen können. Anja Finkbeiner ist zuversichtlich, dass alles gut klappen wird, denn bis Weihnachten wird jede Woche einmal zur Probe eingeladen. "Nur Geld für Kulissen und Kleider, sowie für sonstige Ausgaben brauchen wir noch", rechnet sie vor.

Aber bei der Krippenfeier wird sie die Kirchenbesucher wieder – wie jedes Jahr – um eine Spende bitten und hofft dabei auf großzügige Unterstützung.