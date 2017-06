Schonach "Gaudi pur – dabei sein ist alles"

Der SVR würde sich freuen, viele Teams und Zuschauer am Rohrhardsberg begrüßen zu dürfen. Startberechtigt sind weibliche und männliche Teilnehmer ab 16 Jahren. Anmeldungen sind beim SVR bis Donnerstag, 22. Juni, unter Telefon 07722/79 19 möglich oder werden auch noch bis kurz vor Beginn gegen 17 Uhr beim Festzelt am Rohrhardsberg angenommen. Das Startgeld beträgt 20 Euro.

Den Gewinnern und Startern winken als Preise der Damen- und Herrenwanderpokal, Geldpreise für die drei ersten Teams sowie Teilnahme-Präsente. Wie immer gibt es auch einen Sonderpreis für die originellste schottische Wettkampfkleidung. "Nach wie vor gilt das Motto, Gaudi pur – dabei sein ist alles", betont Burger.

Aber nicht nur die High-land-Games sind am Wochenende wieder geboten, sondern auch der weithin bekannte IVV-Wandertag des SVR. Die Strecke geht vom Rohrhardsberg bis nach Schonach und zurück. Die Startzeiten zum 43. Internationalen Wandertag "Rund um den Rohrhardsberg" sind am Samstag, 24. Juni, von 12 bis 15 Uhr, Zielschluss ist um 18 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von 7 bis 13 Uhr, Zielschluss: 15 Uhr. Gewandert werden sechs und zehn Kilometer lange Touren. Zur Belohnung gibt es die begehrten Anstecknadeln.

Auftakt am Samstag ist wie immer um 16 Uhr mit dem traditionellen Feldgottesdienst. Musikalisch unterstützt wird er wieder durch die Alphornbläser aus Schönwald. "Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt", versichert Burger und ergänzt: "Für Musikunterhaltung sorgt wie jedes Jahr am Samstag ab 17 Uhr DJ Michael und am Sonntag ab 14.30 Uhr unser Bernhard." Zum Ausklang steht die Verlosung der Tombola am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Festprogramm.