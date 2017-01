Schonach Für Winterdienst an der Triberger Straße fehlt Räumgerät

Schonach. "Ski und Rodel gut!", freute sich Schonachs Bürgermeister Jörg Frey in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Er dankte bei dieser Gelegenheit auch den Schneeräumern, die aufgrund der starken Schneefälle am Wochenende doch stark in Bedrängnis kamen. Mittlerweile sei man Herr der Lage. Er bat aber um Verständnis, wenn nach solch starken Schneefällen nicht immer gleich alles wunderbar geräumt sei.