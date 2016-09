Schonach Fröhlicher Ausklang des Volksfests

Nachwuchs löst am Nachmittag verschiedene Aufgaben

Für die musikalische Unterhaltung sorgte am Nachmittag die "Schochenbacher Spätlese" mit verschiedenen Volksliedern. "Sie sind nun im zweiten Jahr bei uns zu Gast", freute sich der Vorsitzende des Fördervereins, Christof Schwer.

Ab 15 Uhr flitzten dann die Kinder ins Zelt, um an der Kinderbelustigung teilzunehmen, die von Birgit Hansmann organisiert wurde. In einer Art Zirkel musste der Nachwuchs verschiedene Aufgaben lösen und Stempel sammeln. Dabei duften sie zum Beispiel in Uniform einen Feuerwehrschlauch ausrollen oder kleine Bauklötze auf einem Spachtel transportieren. "Die Spiele sollen den Älteren und Jüngeren Spaß machen, und sie sollten von den Kleinen selbst bewältigt werden können", erklärte Hansmann. "Außerdem versuchen wir, jedes Jahr andere Aktivitäten anzubieten." Wer alles erfolgreich gemeistert hatte, wurde am Ende mit einem Preis belohnt.

Belohnt wurden zur Feierabendzeit die Besucher, die zum Handwerkervesper kamen und sich die Köstlichkeiten schmecken ließen.