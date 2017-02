Schonach Fröhlich geht es rund um’s Dorf

Die Klassen eins bis vier der Dom-Clemente Schule waren als Karnevals-Gruppe unterwegs, verkleidet als Tiere der Wüste, des Bauernhofes, als Raubtiere oder als Artisten. Und auch das Lehrer-Kollegium bereicherte den Umzug als Mauerabrechende Mexikaner, die Präsident Trump’s – der samt Gattin ebenfalls dabei war – Mauer wieder abbrechen wollten. Einmal rund um’s Dorf zog der Umzug, bevor man am Rathaus ankam. Dort hieß Ozumei Johnny Kienzler die Narren willkommen und die Narrenpolizisten den Bürgermeister vorzuführen.

Es sei ja einiges im Argen, so Kienzler, was die Narren nun wieder in die Gräte bringen müssten. Dazu habe man auch gleich schon mal Kaiserwetter – was sich der Bürgermeister in drei Wochen sicher auch wünsche, allerdings mit einem Meter Schnee, so Kienzler.

Bürgermeister Frey konnte das nur bejahen und gelobte, Kienzler zum Ehrenbürger zu machen, sollte dieser alle Versprechen bezüglich der Strohhutfabrik umsetzen können. "Du wirst staunen, was da entsteht!", versicherte Kienzler, nahm dem Bürgermeister den Schlüssel ab und übergab ihm dafür zum Trost den Batzewecken.