Schonach Förtsch erhält Verdienstkreuz am Bande

Schonach (mae). Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende, Mitorganisator beim Weltcup in der Nordischen Kombination und stellvertretende Vorsitzende des Skiclubs wird in besonderer Weise für sein Engagement in der Gemeinde geehrt. So hat ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. "Wolfgang Förtsch hat sich in vielfältiger Weise für die Mitbürger eingesetzt und um das Gemeinwohl mehr als verdient gemacht", freut sich auch Bürgermeister Jörg Frey über die Auszeichnung. Das Verdienstkreuz soll Förtsch am Mittwoch, 6. Dezember, von der Staatssekretärin des Ministeriums für Ländlichen Raum, Friedlinde Gurr-Hirsch, überreicht werden.