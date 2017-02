Schonach Firma Wiha punktet mit Outlet-Shop

Schonach. Zum Start im Sommer 2015 wollte Wiha langsam damit anfangen. An einzelnen Tagen zu ein paar Stunden sollten sich die Pforten des Outlet-Shops direkt gegenüber des Wiha Hauptsitzes öffnen. Schnell wurde aus den einzelnen Tagen eine Fünf-Tage-Woche zu regelmäßigen Öffnungszeiten. Seit ein paar Wochen lässt das neu angebrachte Schild "Outletshop" keinen Zweifel mehr offen, um was es in den Geschäftsräumen von Wiha geht. Die Geschäftsleitung freut sich über die positive Entwicklung und erkennt Abstrahleffekte für Schonach, die man während der ersten eineinhalb Jahre deutlich zu erkennen meint.

Die Wiha Geschäftsführung hatte sich 2015 zum Ziel gesetzt, Verkaufskonzepte erstmals live vor Ort in eigenen Verkaufsräumen zu testen und aufzustellen. Die unterschiedlichen Produktargumente und Sortimentsangebote sollten nicht wie sonst ausschließlich über den Fachhandel kommuniziert und an "den Mann oder die Frau" gebracht werden. Dem eigenen Vorsatz nach "Anwendernähe" sollte auf andere Art und Weise Rechnung getragen werden. Die Mitarbeiter wollten mehr mitbekommen, Anwenderfragen aus erster Hand hören und verstehen, Erfahrungen in Bezug auf Präsentation und Wirkung im direkten Verkauf sammeln. Die Definition und das Verständnis von "Outlet" gehen für Wiha also über die reine Übersetzung von "Fabrikverkauf" oder das Anbieten von oft vergünstigten oder besonderen Sortimentsbestandteilen hinaus.

Rund eineinhalb Jahre später sind die Wiha-Mitarbeiter tatsächlich reicher an Wissen und Erfahrungen im Umgang mit direkten Endanwenderkontakten, den positiven und negativen Auswirkungen von Verkaufskonzepten oder schlicht an Verständnis für die tatsächlichen Bedürfnisse und Nachfragen der Kunden.