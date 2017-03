Schonach Finale lockt Zuschauermassen an

Schonach (ec). Am Sonntag herrschte beim FIS-Weltcup endlich einmal einigermaßen gutes Wetter. Das lockte die Zuschauermassen. An der Langenwaldschanze waren es wohl 4000 bis 5000, an der Loipe über 8000 Zuschauer, die sich das Spektakel live ansehen wollten.