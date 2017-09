Schonach Filigrane Klebearbeiten sind angesagt

Mit großem Engagement arbeiten die Mitglieder der Landjugendgruppe Schonach an ihrem Beitrag für das Kreiserntedankfest, das in diesem Jahr am ersten Oktoberwochenende in Dauchingen stattfindet.

Schonach. Einmal mehr werden sich die Schonacher mit einer Fußgruppe am Umzug beteiligen und auf den aufwendigen Wagenbau verzichten. Für die Gruppe hat das den Vorteil, dass der Arbeitsaufwand überschaubar bleibt und die neuen Vereinsmitglieder sich in den filigranen Klebearbeiten der Motive ohne Druck ausprobieren können. Bewertet werden nur die Erntewagen, die Fußgruppen bleiben außen vor.

"Trend trifft Tradition", dieses Motto hat der Kreisverband Schwarzwald-Baar für das diesjährige Fest festgelegt und beim großen Festumzug wird es von den Landjugendgruppen unterschiedlich interpretiert. Die Schonacher beschäftigen sich dabei mit der Landjugend selbst. In den 1960er- Jahren wurden im Kreisgebiet die ersten Landjugendgruppen gegründet, es war ein Trend für die Jugendlichen auf dem Land, hierbei Bildungs- und Gruppenangebote wahrzunehmen.