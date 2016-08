Schonach Feuerwehr schwitzt beim Zeltaufbau

Der Vorsitzende des veranstaltenden Fördervereins der Schonacher Wehr, Christof Schwer, erklärte, dass man im Anschluss auch gleich das Küchen- und Barzelt aufbauen wolle, "dann müssen wir das am Montag nicht machen." Am morgigen Dienstag will man den Lagerschuppen am Festplatz ausräumen und die Materialien gleich ins Festzelt bringen, am Mittwoch beginnt man mit dem Innenausbau und der Dekoration an.

Kurkapelle trifft auf die Partyband Online

Die Festbesucher erwartet am kommenden Wochenende wieder ein buntes Programm. Um 15 Uhr beginnt der Festumzug um’s Dorf, gleich danach wird Bürgermeister Jörg Frey das erste Fass anzapfen. Zur musikalischen Unterhaltung spielt der Musikverein Kurkapelle Schonach. Von 17 bis 20 Uhr erhalten Kinder bis zehn Jahre eine Portion Pommes gratis. Ab 20.30 Uhr wird die Party-Band Online für Stimmung im Zelt sorgen.

Der Sonntag beginnt um 10.30 mit dem Frühschoppenkonzert der Kurkapelle Schonach, ab 14 Uhr spielt die Fürstenberg-Brauerei-Kapelle, ab 16.30 die BöMäBa’s. Ab 19.30 Uhr werden die Preise der großen Tombola verlost, als Hauptpreis winkt dem Gewinner ein E-Bike im Wert von 3800 Euro.

Der Montag beginnt um 11 Uhr, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Ab 14 Uhr unterhält die Schochenbacher Spätlese, um 15 Uhr beginnt die Kinderbelustigung. Ab 17 Uhr startet das Handwerkervesper mit den beliebten Haxen vom Grill. Seinen Ausklang findet das Fest abends mit dem Auftritt der Party-Band Hautnah. Auf dem Festplatzareal wird natürlich an allen drei Tagen auch wieder Sigbert Jehnke und seine Schaustellerkollegen für Spaß und Unterhaltung sorgen.

Festwirt Uwe Kammerer und Vorsitzender Christof Schwer freuen sich auf viele Besucher bei hoffentlich tollem Wetter. "Und wir würden uns freuen, wenn viele Besucher in Lederhosen und Dirndl kommen", so Schwer. Für alle derart Gekleidete wird es am Samstagabend einen Schnaps als Belohnung geben. Und übrigens: An allen Tagen ist der Eintritt in’s Festzelt wie immer frei.