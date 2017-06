Schonach Zwei Angebote sind besonders beliebt

Viele tolle Aktionen standen auf dem zweiwöchigen Programm. Gemeinsam wurde gebacken und gebastelt, ein Fußballturnier sorgte bei den Jungs für Begeisterung, während sich die Mädchen beim Projekt "Kosmetikstudio" Nagellack und Make Up widmen konnten. Dank des überwiegend guten Wetters konnte das gesamte Gelände rund um die Villa Kunterbunt, samt Spielplatz, Sportplatz und Bach ausgiebig genutzt werden. Ebenso stand die Sporthalle der Gemeinde zur Verfügung, wo man einen Turnparcours aufgebaut hatte.

Auch in den anstehenden Sommerferien gibt es wieder eine Ferienbetreuung. Diese wird von Montag, 31. Juli bis Freitag, 8. September, angeboten. Die Betreuung kann nur wochenweise gebucht werden und findet täglich montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr statt, nicht an Feiertagen. Die Kosten für die Eltern betragen 25 Euro pro Kind und Woche. Anmeldeschluss für die Sommerferienbetreuung ist am Mittwoch, 28. Juni.