Schonach FC vergrößert Terrasse am Vereinsgasthaus

Schonach. Die Firma Schmidt Werkzeugbau in der Untertalstraße 60 in Schonach stellte das Baugesuch zur Aufstellung dreier Typengeprüfter Stahlbeton-Fertiggaragen. Die Garagen hätten mit fünf Metern 50 Zentimeter weniger Abstand zur Straße, als im Bauplan vorgeschrieben.

Die Gemeindeverwaltung war in der jüngsten Schonacher Gemeinderatssitzung der Meinung, das sei aufgrund des relativ steil abfallenden Geländes hinter den Garagen hinnehmbar. Allerdings würde unter den geplanten Garagen ein öffentlicher Schmutzwasserkanal verlaufen, für den es im Bebauungsplan keine Leitungsrechte gibt und der auch nicht im Grundbuch eingetragen ist.

Der Kanal quert weiter unten das Gelände der Schreinerei Rombach, auch hier würden sich im Zuge eventueller weiterer Bauabsichten Probleme ergeben. Die Verwaltung war der Ansicht, dass man den Kanal im Zuge einer Sanierung der Untertalstraße in die Straße selbst verlegt und dafür den in der Talstraße geführten Kanal im Bereich der Böschung aufgibt. Einer geplanten Überbauung des Kanales bis zur Umverlegung stünde somit nichts entgegen. Helmut Kienzler (FWV) führte aus, dass man dem unter der Maßgabe, den Kanal möglichst bald in die Straße zu verlegen, zustimmen könnte. Der Gemeinderat stimmte hier auch einstimmig zu.