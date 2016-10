Schonach Familiäre Atmosphäre kommt bei Besuchern an

Triberg. Viel los war am langen Wochenende in Triberg. Der verkaufsoffene Sonntag und die zweite Auflage des Oldtimertreffens lockten viele Besucher in das Stadtzentrum. Ein Fest mit ganz anderer Atmosphäre fand vor der Skihütte auf der Grieshaberhöhe statt. Denn die Skizunft Triberg feierte auf der Geutsche ihren Saisonabschluss.