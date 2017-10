Schonach Eventfabrik feiert mit Kulthits eine 1980er-Party

Schonach. "Feier mit uns die besten Kulthits aus den 1980er und 1990er Jahren", kündigen die noch jungen Organisatoren der Eventfabrik an, und: "Neben echten Kultgetränken aus den 80ern gibt es auch einen Weinstand und Snacks für den kleinen Hunger." Dabeisein sollte also ein Muss für jeden sein, der eine Affinität zu diesem Jahrzehnt verspürt oder einfach nur feiern möchte. Die Partygäste müssen 18 Jahre alt sein. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 30. Oktober, bei der Tourist-Info Schonach. Die Karten sind für drei Euro zu haben, an der Abendkasse kosten sie fünf Euro.

Weitere Informationen: www.eventfabrik-schonach.de