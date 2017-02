Schonach Etliche Mängel sind zu beheben

Der Schonacher Gemeinderat war bereits vor gewarnt und stellte 150 000 Euro für die Umsetzung eines neuen Brandschutzkonzept in der Dom-Clemente-Schule im Haushalt des Jahres 2017 bereit.

Schonach. Und die sind wohl auch nötig, denn bei einer Brandverhütungsschau wurden etliche Mängel festgestellt und die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes gefordert. Die Gemeindeverwaltung hatte nun die Erstellung des Brandschutzkonzeptes angefragt, der günstigste Anbieter liegt bei 9746,10 Euro für das Brandschutzkonzept sowie wie 3098,76 Euro für die Planung von Flucht- und Rettungswege, hieß es in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Die Verwaltung schlug dem Gremium vor, der Firma HSI aus Kehl den Auftrag zur Erstellung der Konzepte zu übertragen, was der Gemeinderat einstimmig beschloss.