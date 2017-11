Wie auf dem Schonacher Bergfriedhof herrschte dieser Tage viel Betrieb auf den Friedhöfen der Raumschaft. Vor allem am Allerheiligen-Fest zog es Christen zu den Gräbern ihrer Angehörigen und Freunde. Auf vielen Gräbern brannte ein Licht. Obwohl der eigentliche Gedenktag aller Verstorbenen der Allerseelentag ist, wurde in der Pfarrgemeinde "Maria in der Tanne" bereits am 1. November in vier Andachten in den Trauerhallen und Kirchen für die Verstorbenen gebetet. Musikalisch umrahmt wurden die gottesdienstlichen Feiern unter anderem von den Kirchenchören. Nach kirchlicher Lehre müssen Verstorbene zunächst im Fegefeuer geläutert werden und bedürfen der Fürbitte der Lebenden. Eine Messe für alle Verstorbenen wird deshalb am Donnerstag, 2. November, um 18.30 Uhr in der Triberger Wallfahrtskirche gefeiert. Foto: Nagel