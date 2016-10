Schonach Erster gemeinsamer Schritt führt nach Schonach

Als klar wurde, dass die Akademie für Bildende Kunst, an der Dederich lange Zeit Mitglied war, ohne ihren verstorbenen Gründervater nicht mehr weiter bestehen würde, entstand bei den Mitgliedern der Wunsch, weiter miteinander zu schaffen. Die Malerin und Dozentin Christiane Mucha erfüllte den Wunsch einiger Studenten und Mitglieder der ehemaligen Akademie und gründete den "KunsTraum an der Rur".

"Die Malerinnen und Maler des ›KunsTraums an der Rur‹ haben viele Ideen, planen diverse Projekte. Sie möchten ihre individuelle Kunst auch gemeinsam weitertragen", verriet die Künstlerin, von Mitausstellerin Isabell Hüsgen-Bongarz ob ihrer Leidenschaft für blinkende Accessoires liebevoll "das Glitzerwesen" genannt. Ein erster gemeinsamer Schritt über die Landesgrenzen hinaus führte sie mit ihren Arbeiten in eine der schönsten Gegenden des Schwarzwalds, in das Skidorf Schonach, wie Luitgard Dederich betont. Hier sammelten sich nun zehn der Künstler mit einigen ihrer schönsten Werke, eine überaus interessante Ausstellung, die durchaus auch zumindest zehn Stile künstlerischen Schaffens zeigt.

Die teilnehmenden Künstler sind Ralf Abschlag, Gudrun Bergmann, Luitgard Dederich, Isabell Hüsgen-Bongarz, Bärbel Jülich, Christiane Mucha, Armin Müller-Soldwedel, Storm Wadham und Hiltrud Zimmermann.

Am Eröffnungstag war neben der Gastgeberin und Hüsgen-Bongarz auch Hiltrud Zimmermann anwesend, leider hielt sich der Besucherstrom in Grenzen – wohl auch den allerersten Schneeflocken am Sonntagvormittag geschuldet. In den nächsten Wochen bis zum 21. Oktober, ist die Ausstellung jeweils von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Zu sehen sind die Werke noch bis zum 9. Januar kommenden Jahres. Öffnungstermine ab 22. Oktober bis 9. Januar können unter der Telefonnummer 02463/90 53 60 oder 0157/77 02 67 61 oder per Mail unter Dederich@t-online.de vereinbart werden.