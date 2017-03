Schonach Eric Frenzel gewinnt 51. Schwarzwaldpokal

Tausende Zuschauer feierten bei strömendem Regen den erfolgreichen Kombinierer aus Schonachs Partnergemeinde Oberwiesenthal nach einem spannenden Wettkampf in der Loipe mit dramatischem Zielsprint bei der 51. Auflage des traditionsreichen Schwarzwaldpokals.

In der Schanzenhütte herrschte am Samstagmorgen zunächst gespannte Stimmung: Kann das Schwarzwaldpokal-Springen angesichts tückischer Windböen überhaupt durchgeführt werden? Die Mehrheit der Versammelten ist eher skeptisch. Das Wettkampfkomitee tagt gerade. Kurz nach 9 Uhr fällt die mit Spannung erwartete Entscheidung und plötzlich herrscht rege Betriebsamkeit: Man will es versuchen!

Der Probedurchgang fällt aus. Der Wertungsdurchgang beginnt um 10.15 Uhr. Die Helfer ziehen die Plane von der Anlaufspur der Schonacher Langenwaldschanze. Per Radlader wird nochmals Schnee in den Auslauf gebracht und mit der Pistenwalze aufgetragen. Gegen 10 Uhr geht es los, womit viele nicht mehr gerechnet haben: Die ersten Springer gehen über den Bakken.