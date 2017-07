Schonach Erfolg beim Landeskinderturnfest

Schonach. 17 Mädchen des Turnvereins Schonach waren beim Landeskinderturnfest in Konstanz mit dabei. Am Freitag fuhren sie mit dem Zug an den Bodensee. Alle waren sichtlich aufgeregt, da es für viele das erste Mal war, so lange von zu Hause weg zu sein. Dort angekommen überraschte sie ein heftiges Gewitter. Aber das Wetter wurde besser und am Sonntag war es richtig heiß. Die Ausflügler bezogen ein Klassenzimmer im Suso-Gymnasium. Nach dem Abendessen bot sich den rund 4000 Kindern die Eröffnungsfeier im Schänzle-Areal mit tollen Auftritten. Anschließend tanzten die Schonacher bei der Kinderparty mit DJ.