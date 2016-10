Schonach. Der Englischkurs "Everyday English" beginnt am 20. Oktober und ist ein Englischkurs zur Förderung des Sprachvermögens in Alltagssituationen. Dazu gehört auch ein leichtes Training zu wichtigen Grammatikregeln und einfachen Satzstrukturen mit dem passenden Wortschatz für die jeweilige Situation. Einfache Grundkenntnisse der englischen Sprache sollten vorhanden sein. Der Kurs findet in der Dom Clemente Schule Schonach statt und beginnt jeweils um 19.30 Uhr und erstreckt sich über acht Donnerstagabende. Kursleiter ist Volker Kölsch (Telefon 07722/4786). Die Kursgebühren betragen 40 Euro. Der im Programm ausgedruckte Beginn (13. Oktober) verschiebt sich somit um eine Woche.