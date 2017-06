Schonach Energieberatung der EGT im Rathaus

Um 19.30 Uhr findet zudem im Konferenzsaal im Haus des Gastes ein kurzweiliger Vortragsabend zu den folgenden Themen statt: Förderprogramme für mehr Energieeffizienz im Haushalt, my-energy – das Komplettpaket für die eigene Energiewende, lokale öffentliche Ladeinfrastruktur im EGT-Netzgebiet, Erdgas-Mobilität und "Gas und Glas". Tobias Bacher, Energieberater der Energieagentur Schwarzwald-Baar, bietet am kommenden Montag von 13 bis 17 Uhr im Rathaus in Schonach die Möglichkeit für eine kostenlose Energieberatung an.

Interessierte sollten im Vorfeld einen Termin vereinbaren unter der Telefonnummer 0771/8 96 59 64 oder per E-Mail unter info@ea-vs.de. Wer es in dieser Zeit nicht schafft, hat die Möglichkeit, den Vortrag am Abend zu besuchen.

Zum Start gibt Tobias Bacher einen Einblick in die vielen Förderprogramme, um das Eigenheim energetisch effizienter machen zu können. Danch stellt die EGT ihr Dienstleistungsangebot my-energy vor, das Lösungen bietet von der Stromerzeugung und -speicherung über die Wärme- und Kälteerzeugung bis hin zur Elektromobilität.