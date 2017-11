Schonach Einsatzgruppe ist hoch motiviert

Schonach. Hoch motiviert treten 13 Schüler der Klassenstufen vier bis acht ihren Schulsanitätsdienst an der Dom-Clemente-Schule an. Künftig werden sie aufmerksam die Pausen begleiten und bei kleinen und großen Notfällen eingreifen und helfen können.

Auf Initiative von Lehrerin Carmen Konrad meldeten sich im Herbst die Schüler für den Vorbereitungskurs an und lernten an drei Nachmittagen alles, was für ein sicheres Eingreifen in Erste-Hilfe-Situationen notwendig ist. Bei der offiziellen Installation des Schulsanitätsdienstes, zu der auch der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Triberg-Schonach, Georg Wiengarn und Jugendrotkreuzleiter Uwe Döhring vom DRK-Kreisverband gekommen waren, erklärten die Schüler die Lerninhalte ihres Kurses. Sie waren sich mit Schulleiterin Sabine Emde einig, dass es viel erfüllender ist, helfen zu möchten und zu können.

Die Teilnehmer