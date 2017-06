Schonach Einmalige Atmosphäre fasziniert

Schonach. Auf dem Beständer- hof in Schonach fand zum zweiten Mal das schwedisch-schwarzwälder Mittsommerfest statt. Der große Zuspruch aus dem vergangenen Jahr hatte Familie Hör und ihr Helferteam bestätigt, wiederum auf den Pferdehof einzuladen und den längsten Tag des Jahres zu feiern. Mit viel Liebesmüh und detailgetreu hatten sie eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen: Der Mittsommerbaum, viel Blumenschmuck, Musik sowie kulinarische, selbst gemachte Köstlichkeiten beeindruckten jeden der vielen Gäste und luden ein, die laue Sommernacht hier zu verbringen.

"Circa 300 Gäste dürften es gewesen sein", schätzt Andi Hör, dem es ein Anliegen ist, das Fest zur Sonnenwende wieder ins Bewusstsein zurückzuholen. Hatte er dieses im vergangenen Jahr am exakt längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni veranstaltet, so entschieden er und seine Familie, es heuer auf das darauffolgende Wochenende zu verschieben. "Für meine Helfer ist es so einfacher. Auch den Gästen kommt es mehr entgegen", beschreibt Hör die Änderung zum Vorjahr.

Zur musikalischen Unterhaltung trugen die Wirtshausmusikanten sowie die Gruppe "Geitz" aus Niederwasser/Hornberg bei, was bei den Gästen gut ankam.