Schonach Einkaufsbummel mit Musik und Kunst

Für Musikunterhaltung sorgt die heimische Kurkapelle. Sie spielt ab 13 Uhr am Haus des Gastes, auch das zum Ende der Sommersaison passende "Romm isch romm" und zieht anschließend musizierend ums Dorf. Livemusik wird auch in Moosis Lesecafé geboten, das wie Birgit’s Bistro und weitere Gastronomiebetriebe für die Bewirtung sorgt. Verpflegungsstände bieten ferner erstmals Christof Faller und sein Team sowie das Gasthaus Schützen aus Hornberg, dessen Betreiber Mitglied im EHS ist.

"Alte Garde" unterhält

Zum Herbstfest-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und Musikunterhaltung durch die vereinseigene Kapelle "Alte Garde" lädt der Handharmonika-Spielring/Trachtengruppe Schonach ein. Start ist um 13 Uhr im von Mitgliedern stimmungsvoll dekorierten Foyer im Haus des Gastes.

Erstmals wird es am Sonntag zudem einen Flohmarkt bei der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter in der Hauptstraße 14 geben. In "Sauters Stüble" im angrenzenden Wohngebäude kann ab 13 Uhr gestöbert werden. Der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach hat unzählige Fasnetartikel, T-Shirts, Kinderkostüme, Hüte und närrische Accessoires wie Nasen, Hosenträger und Ringelsocken in vier Räumen aufgebaut und freut sich auf viele Besucher. Für das leibliche Wohl sorgen Zwiebelkuchen, Quiches und Getränke.

Beim "Flohmarkt für Jedermann" am Sonntag von 13 bis 18 Uhr im und ums Pfarrzentrum sind noch Restplätze für Verkäufer frei. Jeder aus der Raumschaft, der sich einen Verkaufstisch reservieren möchte, kann sich bei Familie D’Addio, unter der Telefonnummer 07722/919229, anmelden. Sie bietet eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Kilwiküchle, Waffeln und Deftigem an. Der Erlös kommt erneut dem katholischen Pfarrzentrum zugute.

Als eine weitere, tolle Ergänzung zum verkaufsoffenen Sonntag bezeichnet der EHS-Vorsitzende den Tag der offenen Tür der Klaus-Ringwald-Stiftung. Wie deren Mitglied Wolfgang Förtsch betont, unterstütze diese gerne den örtlichen Handel und öffne am Wochenende an zwei Tagen die Ausstellungspforten.

Am Samstag, 14. Oktober, und am Sonntag, 15. Oktober, wird jeweils von 11 bis 18 Uhr im Alfred-Feudel-Weg ein umfangreicher Einblick in das Schaffen des Künstlers gewährt. Die Ausstellung zeigt, entsprechend dem sich im Rohbau und somit im Entstehen befindenden Museum, auch die Werke in deren Entstehung. Tafeln, Köpfe und Reliefs, alles ist aus Gips, der Vorstufe des für Ringwald typischen Bronzegusses. Dank der Präsentation des Unvollendeten bekommen die Besucher so ein Gespür für das Schaffen des Künstlers – und eine Vorstellung davon, welch enorme Arbeit hinter den einzelnen Kunstwerken steckt.

"Aus aktuellem Anlass haben wir die Ausstellung aktualisiert", informiert Klemens Auberle, Vorsitzender der Ringwald Stiftung. Um was genau es sich handelt, bleibt eine Überraschung.

Kostenloser Bus-Shuttle

Bereits im vorigen Jahr erfreute sich der Tag der offenen Tür großer Beliebtheit, deshalb wird es auch dieses Mal wieder einen Shuttleservice geben, der Museumsbesucher vom Haus des Gastes zur Ausstellung bringt. "Mit diesem kostenlosen Service möchten wir nicht zuletzt auch Rücksicht auf die Anwohner im Alfred-Feudel-Weg nehmen und ein Verkehrschaos vermeiden", sagt Auberle. Der Bus fährt etwa alle 15 Minuten und ist kostenlos. Neben der Ausstellung, die mit vielen Informationen von Stiftungsmitgliedern und engen Freunden des 2011 verstorbenen Künstlers gespickt ist, wird im Atelier bewirtet.