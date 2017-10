Schonach Eingespieltes Team fährt Gruppensieg heraus

Unmittelbar im Anschluss ging es auf die Mountainbike-Strecken des Kids Cup. Tim Schwenteck, Raphael Feldmeier, Tim und Robin Andres sowie Zoey Hock konnten in der Klasse U9 ihr Können unter Beweis stellen. Christopher Stommer und Luca Hammer gingen auf der äußerst anspruchsvollen Strecke der U11 an den Start. Nach Startpech musste Luca das Feld von hinten aufrollen. Bei der Siegerehrung gab es viele strahlende Gesichter.

Am nächsten Tag standen die Mountainbiker wieder vor der Doppelaufgabe: einerseits Streckenabsperrung und Verpflegungsstand meistern und gleichzeitig möglichst viele Fahrer für die Gruppenwertung am Start haben. Das eingespielte Team meisterte die Helferaufgaben zuverlässig wie gewohnt. Am Verpflegungsstand erwarteten die Biker sogar ein paar Extras, wie zum Bespiel Laugenstangen, die vor allem vom hinteren Teil des Feldes dankbar angenommen wurden.

Nach intensiven Überlegungen im Vorfeld hatte man sich entschieden, den Verpflegungsstand wie bisher beim Josenbauer in Schonach aufzubauen, auch wenn die anschließende Steigung jedem Biker alles abverlangt und man dort kaum Nahrung zu sich nehmen kann. Wie in den Vorjahren kämpfte beim Bike Marathon die Gruppe "Käggi Fretty/ Mountainbike-Freunde Schonach" um den Sieg. Alle Fahrer kamen ins Ziel. Eine Vierergruppe erreichte auf der 120-Kilometer-Strecke das Ziel erst 20 Minuten vor Zielschluss und wurde jubelnd empfangen.