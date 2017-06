Schonach. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite gelangten die Täter in die Räumlichkeiten der Apothekte in der Ortsmitte. Ob und was die Einbrecher entwendet haben, muss noch überprüft werden, teilt die Polizei mit. Eventuell sind die Täter gestört worden. Nun ermitteln Beamte des Polizeireviers St. Georgen wegen des begangenen Einbruchs und bitten um sachdienliche Hinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Montags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter Telefon 07724/94 95 00, in Verbindung zu setzen.