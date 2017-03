Schonach Ein weißes Band durch die braune Landschaft

Auch die Schanze war gestern bereits in einem perfekten Zustand, dafür sorgte Schanzenchef Udo Maier mit seinem Team. "Wir haben am Donnerstagabend nochmals weitere 15 Ladungen Schnee in den Auslauf eingebracht", erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Diesen habe man von der Schönwälder Schanze herangebracht. Ein weiterer kleiner Schneevorrat lagert im Wald am Turm der Langenwaldschanze. "Falls nötig, können wir damit den Aufsprunghügel noch ausbessern", sagt Maier. Um diesen vor der Frühlingssonne zu schützen, zog man hier eine Plane über den oberen Teil.

Das Programm am heutigen Samstag bleibt wie geplant, sofern das Wetter den Veranstaltern nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. So wird ab 9 Uhr der Probedurchgang stattfinden, um 10 Uhr wird der Wertungsdurchgang gestartet. Ab 11.30 Uhr geht es im Wittenbachtal mit dem Schneefest samt Stadion-TV weiter, bevor um 13.45 Uhr der finale Langlauf gestartet wird. Gleich im Anschluss findet die Siegerpräsentation im Langlaufstation statt, abends um 19 Uhr die Siegerehrung mit Weltcupparty.

Am morgigen Sonntag wird man mit etwas veränderten Zeiten starten. Um 11 Uhr wird der Probedurchgang stattfinden, ab 12.15 Uhr sind die zwei Wertungsdurchgänge geplant. Das Schneefest findet ab 13 Uhr auf dem Wittenbach statt, der abschließende Langlauf über sieben Runden auf der 1,5 Kilometer langen Strecke wird verschoben, daher erst um 16.15 Uhr gestartet. Die Weltcup-Finalparty findet um 19 Uhr im Haus des Gastes statt.

Rahmenprogramm für die Fans

Für beste Unterhaltung neben den Wettbewerben der Weltelite in der Nordischen Kombination ist an Schanze und Loipe auch mit einem Rahmenprogramm für die vielen, erwarteten Fans gesorgt. Die Stadionmoderation auf sportlicher Seite übernimmt Jens Zimmermann. Beim Stadion-TV unter der Regie von Moritz Huber und seinem Team moderiert Stefan Lubowitzki. Durch die beiden Abendveranstaltungen mit Weltcuppartys im Haus des Gastes, zu denen der Eintritt frei ist, führt der Schonacher Olympiasieger Hans-Peter Pohl, und als Fachberater der ARD ist am Weltcupwochenende ferner der Schonacher Olympiasieger Georg Hettich vor Ort im Einsatz.