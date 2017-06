Schonach Ein verlorener Schuh führt sie zum Prinz

1967 wurde dann geheiratet, ein Jahr später kam ihr erster Sohn zur Welt. Drei weitere Kinder in den folgenden Jahren und ein eigenes Haus in der Schillerstraße machten das Familienglück schließlich perfekt. Ingrid Kienzler arbeitete, mit Elternzeitunterbrechung, bis zum Eintritt ins Rentenalter als Einzelhandelskauffrau, zunächst im Lebensmittelgeschäft von Peter Kuner in der Schonacher Hauptstraße, dann bei der damaligen Warengesellschaft Plus. Bertram Kienzler war 50 Jahre lang bei der Firma Grieshaber in Triberg beschäftigt.

Neben Arbeit und Familienleben pflegten die beiden, stets mit Rücksicht aufeinander, auch ihre Hobbys. Als leidenschaftlicher Bergsteiger war Bertram Kienzler des Öfteren in den Bergen unterwegs. "Ich bin dankbar, dass mich Ingrid hat gehen lassen", schätzt er noch heute. Der Frauenkegelklub war die Leidenschaft von Ingrid Kienzler.

Als größtes Glück bezeichnen die Eheleute, dass der Zusammenhalt und das Miteinander innerhalb der Familie bis heute so groß seien. Dies sei von unschätzbarem Wert. Miteinander galt und gilt es nach wie vor, den plötzlichen Tod von Sohn Ralf zu verkraften, der vor zwei Jahren während einer Bergtour verstarb. Besonders am heutigen Jubeltag klaffe die große Lücke in der Familie enorm. Ihre goldene Hochzeit begehen Ingrid und Bertram Kienzler genauso wie die silberne, mit einer Messe in der Klosterkirche in Beuron. Mit dabei, die engsten Familienmitglieder: die Kinder und Enkelkinder.