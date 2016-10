Schonach Ein Festtag für Volksmusikfans

Sympathisch, unbeschwert und authentisch präsentiert sich die junge Gruppe in diesem Jahr in der 7. Saison. Ein voller Terminkalender und eine immer größer und jünger werdende Fangemeinde zeugen davon, dass die Kombination aus Tradition und Jugendlichkeit, gepaart mit einer unglaublichen Portion Musikalität beim Publikum großen Anklang findet.

Neben TV-Auftritten in allen großen Shows des Genres (Saso feierte sein Debut im November 2009 beim Musikantenstadl in Passau), der Auszeichnung mit dem "Musi Edelweiss" durch den ORF als Newcomer des Jahres 2012 und inzwischen rund 180 Live-Jobs pro Saison ist Saso Avsenik besonders auf zwei erfolgreiche Solo-Tourneen "Jubiläumsklänge – 60 Jahre Oberkrainer-Musik" (2013) und Überraschungsklänge (2015) stolz, für die er das Programm eigenständig erarbeitet hat. Organisiert wurde das Konzert wieder von Karl Trenkle vom Café Tannenhof in Schönenbach.

Weitere Informationen: Kartenvorverkauf: Telefon 07723/22 88 (Trenkle) und 07722/96 48 10 (Tourist-Info).