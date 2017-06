Schonach Ein erstes Grundstück ist bereits verkauft

Schonach. Nicht nur im Herzen Schonachs geht was. Auch am Ortsrand geht es gehörig voran. Das Gewerbegebiet An der Langenwaldschanze, wo erst im April der Spatenstich stattfand, macht gehörige Fortschritte.

"Wir haben bereits einige Anfragen, dazu ist bereits eines der Grundstücke verkauft; die Schreinerei Burger fängt sogar schon mit den Aushubarbeiten an", strahlte ein aufgeräumter Bürgermeister Jörg Frey.

Die Entscheidung für das Gewerbegebiet sei somit absolut richtig gewesen. Natürlich stehe auch hier am Ortsrand schnelles Netz zur Verfügung, dafür sorge die beauftragte Hoch- und Tiefbaufirma Hermann aus Furtwangen mit dem Einbau der entsprechenden Infrastruktur. Bis nach den Sommerferien soll hier das Meiste passiert sein, verspricht Frey. Mit der beauftragten Firma arbeitet man in Schonach gerne zusammen, da die Furtwanger zu ihrem Wort stehen.