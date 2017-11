Schonach Ein Dutzend Mitglieder neu dabei

Nach den Ehrungen berichtete Carla Brenner humorvoll und ausführlich über die 17 Wanderungen des Jahres 2017. "Eigentlich hatten wir 19 Touren geplant, doch der Turm in Rottweil war offiziell noch nicht zugänglich, darum haben wir diese Wanderung verschoben", sagte die Wanderwartin. Die Bezirks-Wanderung im Februar sei nicht dem Wetter, sondern der Grippewelle zum Opfer gefallen. "Bei den 17 Touren wurden sechs Tageswanderungen, acht Halbtageswanderungen, eine Früh-Tour und eine Abendwanderung sowie die dreitägige Bergfahrt ins Kleinwalsertal durchgeführt", sagte sie. Dann wurden alle Ausflüge präzisiert, angefangen von der Kohlwanderung nach Neuhausen, der Pkw-Wanderung ins Grässlin-Museum nach St. Georgen und der Frühlingswanderung ins Kinzigtal über die Geschichtswanderung ins Bregtal und der Rebenwanderung in Stein am Rhein bis hin zum Wildsau-Pfad nach Gütenbach und zur Sternwanderung nach Schappach. Ein Wanderausflug nach Breitnau und einer nach Durban zum Urbansfest stand ebenfalls auf dem Programm.

Auch in nächster Nähe drehten die Schonacher ihre Runden. Sie wanderten in die Triberger Retsche zum Imkerfest, zum Hummelhof im Holz und zum Blindensee, wo es auf der Wiese ein Picknick gab. Doch das ideale Ausflugsziel war das Paradies, zu dem der Vorsitzende eingeladen hatte. "Unsere Wanderführer haben die Touren sehr gut organisiert", lobte Herbert Fehrenbach.

Anschließend kamen die ersten Wandervorschläge für das kommende Jahr auf den Tisch. Ein viertägiger Ausflug ist bereits fest geplant, aber dieses Mal geht es nicht in die Berge, sondern an die Mosel in die Reben.

Die vielen Touren wurden mit viel Engagement von folgenden Wanderführern organisiert: Ilse Behrendt, Gerd Schneider, Ingrid und Wolfgang Schyle, Marianne und Lukas Duffner, Irene und Martin Hettich, Erika und Klaus Kopp, Bruno, Helga und Karin Fehrenbach, Maria Grießhaber und Hannelore Böttcher.