Schonach "Eigentlich fühle ich mich, als wäre ich erst 50 Jahre alt"

Franz-Josef Bierfeld, ebenfalls aus dem Raum Aachen stammend, entdeckte in den 1980er Jahren seine Liebe zum Schwarzwald, insbesondere zu Schonach. "Die Leute sind so nett hier, der Funke ist sofort übergesprungen", schildert er seine Begeisterung für das Skidorf Nummer eins. Kurzum machte er sich zusammen mit Ehefrau Marianne auf Wohnungssuche und wurde 1993 im Terrassenpark im Schonacher Obertal fündig. "Ich habe mich sofort heimisch gefühlt, deshalb ist hier auch mein Erstwohnsitz", erklärt er. Seither leben die beiden halb in Schonach, halb in Baesweiler-Puffendorf, seinem Geburtsort in der Region Aachen.

"Aber unsere Heimat ist hier, zu Hause haben wir längst nicht so viele Kontakte", betont der Jubilar. Kontakte, das sind teils enge Freundschaften, wie etwa zu den Kollegen des Saunaclubs, mit denen er sich jeden Freitag trifft und schöne Stunden verbringt. Aber auch zur Blasmusik und somit zur Kurkapelle Schonach besteht eine tiefe Verbindung. "Da geht einem das Herz auf, wenn die Musik spielt", sagt Franz-Josef Bierfeld und bedauert bis heute, dass er selbst nicht die Möglichkeit zum Musizieren hatte.

Der Rangiermeister war beruflich auch oft am Wochenende gefordert, was das aktive Mitwirken in einem Verein nicht möglich machte. "Aber ich bin all die Jahre immer gerne zur Arbeit gegangen", betont er. Im Jahr 1951 begann der damals 14-Jährige als Berglehrling beim Eschweiler Bergwerksverein, dem damals führenden Bergbauunternehmen des Aachener Steinkohlenreviers. Es begann eine steile Karriere: er wurde Rangierer, Rangierleiter, Lokführer, Fahrdienstleiter und schließlich Rangiermeister. Mit der Schließung des Betriebes im Jahr 1992 begann für ihn die Zeit des Ruhestandes. Zeit, die er mit seiner Ehefrau Marianne gerne auf Reisen verbringt. Schon viel haben die beiden von der Welt gesehen, Fuerteventura bezeichnen sie gar als ihren "Drittwohnsitz". Zudem ist Franz-Josef Bierfeld leidenschaftlicher Radfahrer, geht gerne mit seiner Frau zum Tanzen und ist ein großer Fußballfan: "Seit meinem 14. Lebensjahr bin ich Alemannia Aachen treu", erzählt er stolz. Als Dauerkartenbesitzer feuert er gemeinsam mit seiner Frau im Stadion so oft es geht "sein Team" mit an.