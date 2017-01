Schonach Durch meist unwegsames Gelände am K2 unterwegs

Im Sommer 2011 ging es von Frankfurt über Kuwait nach Islamabad in Pakistan. Von dort aus sollte es per Geländewagen an den Fuß des Karakorum gehen, um dann zu Fuß weiter auf die pakistanische Seite zum K2 – dem zweithöchsten Berg der Erde zu kommen.

Die ersten Bilder zeigten einen Eindruck von Islamabad und den bunt geschmückten Lastwagen und Bussen. Von hier aus fuhr man den Karakorum-Highway weiter. Die Bilder zeigten, dass die Bezeichnung Highway ziemlich hoch gestochen ist, denn die Straße ist mehr ein Weg und führt über abenteuerliche Brücken und schwindelerregende Abgründe tief in das Bergland hinein. Von Askole aus ging es dann weiter zu Fuß hinauf auf den Concordia-Platz, von wo aus sich ein spektakulärer Blick auf den K2 und seinen etwas kleineren Nachbar Broad-Peak bot. Von hier aus ging es weiter über das Blankeis eines Gletschers auf die andere Seite des Tales.

Der Aufstieg hier war sehr anstrengend, wie Rueb zugab, es hatte einen halben Meter Neuschnee, der Gletscher konnte zudem wegen Eisschlaggefahr nur bei Nacht überquert werden. Aber das war noch nicht das Ende der Strapazen, alleine der Abstieg aus der Höhe ins Saicho-Camp dauerte 17 Stunden.