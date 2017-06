Schonach Drei Tage Fußball satt beim "FC-Fäscht"

Schonach. Dabei gibt es drei Tage lang Fußball satt auf dem Schonacher Sportplatz. Los geht es am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr mit den Scharfschützen beim Neun-Meter-Barfuß-Cup. Anmeldungen dazu nimmt weiterhin Mark Lange entgegen. Der Samstag, 1. Juli, beginnt um 9.30 Uhr mit einem D-Junioren-, einem C-Junioren- und einem C-Juniorinnen-Turnier. Im Anschluss daran testen die B-Junioren ihr Können in einem Spiel gegen Unterkirnach. Mit den Bambinis und der F-Jugend geht es am Sonntagvormittag, 2. Juli, ab 9.30 Uhr weiter. Die E-Junioren und die D-Juniorinnen beschließen mit ihren Turnieren das Wochenende, an dem rund 50 Mannschaften teilnehmen werden. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.