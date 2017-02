Schonach Die rätselhaften Stellen intensiver anschauen

Mit 15 Teilnehmern machte er sich an eine tiefere Deutung des Gleichnisses von den klugen und den törichten Jungfern im Matthäusevangelium. Das Gespräch führte weit über die einfache Deutung der Wachsamkeit und der Bereitschaft hinaus. Wie viel mehr hinter den Worten steckt, wenn behutsam einzelne Umstände im Gleichnis hinterfragt werden, das erlebte der Gesprächskreis.

Grundlegende Werte

Pfarrer Ockert ermutigte dazu, Stellen zu finden, die für den Leser schwer nachvollziehbar sind. Gerade hier eröffnen sich die Rätsel, die tiefer führen und weitere, im Glauben grundlegende Werte fordern. Das Gleichnis erhielt dadurch eine viel weitere Dimension. Auch in Grenzsituationen fordere Jesus radikal die Vergebung. Dies war einer der Aspekte, die herausgefunden wurden. Ein weiterer war, dass die törichten Jungfrauen, gar nicht so töricht sind. Ihnen fehle die Ausdauer und die Fähigkeit zur absoluten Vergebung, so das Diskussionsergebnis.