Schonach Die Holzpreise bleiben stabil

Allerdings bereite das erhebliche Wasserdefizit Sorge, mit diesem starte man auch in das neue Jahr. Die Holzpreise blieben stabil, allerdings gibt es auch hier einen Wermutstropfen, die Preise für Restprodukte wie Hackschnitzel oder Borke seien nach wie vor recht niedrig.

Weiterhin ein Thema sei das Forstpolitische Kartellverfahren, hier erwarte man Mitte März ein Urteil, wobei davon auszugehen ist, das sich die zuständigen Gerichte weitestgehend an die Maßgaben des Kartellamtes halten werden. Wie die Zukunft aussehe, liese sich, so Hake, noch nicht sagen. Voraussichtlich werde das Land in Berufung vor den Bundesgerichtshof gehen, gleichzeitig aber am Umbau der Forstverwaltung arbeiten. Solange keine rechtsgültigen Urteile vorlägen, würde die Arbeit der Forstämter wie bisher weitergehen.

Bürgermeister Jörg Frey dankte dem Forstamt Triberg für die Ausführungen, vor allem aber für die gute Zusammenarbeit, der Schonacher Wald, so zeigte er sich sicher, sei in den besten Händen. Der Gemeinderat nahm den Betriebsplan 2017 zu Kenntnis.